«Известия»: Бюджет может недополучить 335 млрд рублей в 2024–2026 годах

В документе отмечается, что казна недополучит 119,3 млрд рублей в следующем году, 129 млрд — в 2025-м, 151,7 млрд — в 2026-м. При этом с учетом дополнительных поступлений недостача составит 84,1 млрд рублей в 2024 году, 108,2 млрд — годом позднее и 142,7 млрд — в 2026-м.

Основные риски недопоступления средств связаны с НДС на товары и услуги, реализуемые внутри страны. По этой статье доходов в бюджете учитывается собираемость на уровне 98,7% в год, однако на практике этот показатель оказывается ниже, на уровне 93-95 процентов. Таким образом, в бюджет в 2024-2026 годах могут не поступить почти 352 млрд рублей.

Кроме того, Счетная палата предупреждает о возможном недопоступлении от акцизов на произведенную в России табачную продукцию, за три года эта сумма может составить 35,7 млрд рублей.

В то же время ведомство прогнозирует, что бюджет получит дополнительные доходы по ввозному НДС на товары, поступающие из-за рубежа. Рост поступлений по этому направлению будет обусловлен подорожанием импорта и изменением его структуры на фоне роста курса доллара. Такие доходы составят 25,1 млрд рублей (в 2024 году) и 13,4 млрд (в 2025-м). Также Счетная палата ожидает дополнительных доходов от акциза на жидкую сталь, они будут составлять 2,4 млрд рублей ежегодно.

