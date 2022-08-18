Путин заявил о необходимости развивать собственные компетенции в сфере судостроения

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна развивать собственные компетенции в сфере судостроения, сообщает пресс-служба Кремля.

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На совещании по вопросам развития судостроительной промышленности он призвал «добиваться технологического суверенитета по критическим позициям, по самым значимым производственным процессам».

«Всё импортозаместить невозможно, да и не нужно этого делать... Нужно делать так, чтобы как можно больше операций по оснащению, дооборудованию, ремонту судов проводилось именно в нашей стране», - подчеркнул глава государства.

Российский лидер добавил, что следует «дать ход инициативам российских судостроителей, поставщиков и заказчиков, а также поддержать модернизацию верфей».

Ранее Хабаровский судостроительный завод впервые спустил на воду краболовное судно «Омолон», которое было построено в рамках государственной инвестиционной программы «Квоты под киль».

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ФОТО: kremlin.ru
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