Путин заявил о необходимости развивать собственные компетенции в сфере судостроения

На совещании по вопросам развития судостроительной промышленности он призвал «добиваться технологического суверенитета по критическим позициям, по самым значимым производственным процессам».

«Всё импортозаместить невозможно, да и не нужно этого делать... Нужно делать так, чтобы как можно больше операций по оснащению, дооборудованию, ремонту судов проводилось именно в нашей стране», - подчеркнул глава государства.

Российский лидер добавил, что следует «дать ход инициативам российских судостроителей, поставщиков и заказчиков, а также поддержать модернизацию верфей».

Ранее Хабаровский судостроительный завод впервые спустил на воду краболовное судно «Омолон», которое было построено в рамках государственной инвестиционной программы «Квоты под киль».