«Совкомфлот» продаст часть своего флота из-за санкций
Судоходная компания «Совкомфлот» продаст часть своих судов, в том числе, возрастного тоннажа. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что «Совкомфлот» планирует продать в ОАЭ и Китай часть флота, чтобы расплатиться по зарубежным кредитам.
В компании назвали эту информацию «преувеличенной».
«К продаже на рынке предлагается возрастной тоннаж, а также суда, эксплуатация которых не представляется целесообразной в силу введенных в отношении российского торгового флота ограничений», — подчеркивает «Совкомфлот».
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