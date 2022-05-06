«Совкомфлот» продаст часть своего флота из-за санкций

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что «Совкомфлот» планирует продать в ОАЭ и Китай часть флота, чтобы расплатиться по зарубежным кредитам.

В компании назвали эту информацию «преувеличенной».

«К продаже на рынке предлагается возрастной тоннаж, а также суда, эксплуатация которых не представляется целесообразной в силу введенных в отношении российского торгового флота ограничений», — подчеркивает «Совкомфлот».

