Судостроительный завод в Хабаровске впервые спустил на воду краболовное судно
Хабаровский судостроительный завод впервые спустил на воду краболовное судно «Омолон», торжественная церемония состоялась в субботу. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Краболовное судно построено в рамках государственной инвестиционной программы "Квоты под киль" по заказу магаданской компании ООО "Маг-Си Интернешнл". Контрактом предусмотрено строительство двух краболовов на Хабаровском судостроительном заводе, их закладка прошла в апреле 2020 года. Второе судно будет спущено на воду через три месяца», — сообщили в пресс-службе, добавив, что сдача заказа запланирована на июль 2023 года.
На «Омолоне» необходимо провести швартовные испытания и обустройство помещений. В октябре краболовное судно перейдет на базу во Владивостоке. Там будут проведены окончательные ходовые испытания, ревизия, завершится окончательная отделка и снабжение.
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