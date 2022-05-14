Судостроительный завод в Хабаровске впервые спустил на воду краболовное судно

Хабаровский судостроительный завод впервые спустил на воду краболовное судно «Омолон», торжественная церемония состоялась в субботу. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

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«Краболовное судно построено в рамках государственной инвестиционной программы "Квоты под киль" по заказу магаданской компании ООО "Маг-Си Интернешнл". Контрактом предусмотрено строительство двух краболовов на Хабаровском судостроительном заводе, их закладка прошла в апреле 2020 года. Второе судно будет спущено на воду через три месяца», — сообщили в пресс-службе, добавив, что сдача заказа запланирована на июль 2023 года.

На «Омолоне» необходимо провести швартовные испытания и обустройство помещений. В октябре краболовное судно перейдет на базу во Владивостоке. Там будут проведены окончательные ходовые испытания, ревизия, завершится окончательная отделка и снабжение.

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ФОТО: twitter.com
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