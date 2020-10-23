Путин увидел восстановление потребительского спроса

Потребительский спрос в России постепенно восстанавливается. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе совещания по экономическим вопросам с членами кабинета министров.

По его словам, оживление потребительской активности идет на фоне стабильно низкой инфляции, которая на середину октября составила 3,9% в годовом выражении.

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Вместе с тем президент отметил, что эксперты пока проявляют осторожность в оценке потребительского спроса.

«Ну и правильно - говорят, что эта тенденция может быть неустойчивой», - добавил Путин.

Банк России ранее в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых во второй раз подряд.



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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:ТорговляВладимир Путин
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