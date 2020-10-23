Путин увидел восстановление потребительского спроса

Потребительский спрос в России постепенно восстанавливается. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе совещания по экономическим вопросам с членами кабинета министров.

По его словам, оживление потребительской активности идет на фоне стабильно низкой инфляции, которая на середину октября составила 3,9% в годовом выражении.