Путин разрешил ввозить в РФ пестициды и агрохимикаты через любые пункты пропуска
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому ввоз пестицидов и агрохимикатов в Россию разрешается через любые пункты пропуска государственной границы, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что новое разрешение будет действовать до 1 июля 2022 года. Ранее ввоз данной продукции был разрешён только через 20 пропускных пунктов.
В документе отмечается, что решение было принято «в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может выдержать нынешнее противостояние с Западом, сообщает «Свободная пресса».
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