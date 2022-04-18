Путин разрешил ввозить в РФ пестициды и агрохимикаты через любые пункты пропуска

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому ввоз пестицидов и агрохимикатов в Россию разрешается через любые пункты пропуска государственной границы, сообщает пресс-служба Кремля.

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Отмечается, что новое разрешение будет действовать до 1 июля 2022 года. Ранее ввоз данной продукции был разрешён только через 20 пропускных пунктов.

В документе отмечается, что решение было принято «в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может выдержать нынешнее противостояние с Западом, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Сельское ХозяйствоУказыВладимир Путин
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