Путин разрешил ввозить в РФ пестициды и агрохимикаты через любые пункты пропуска

Отмечается, что новое разрешение будет действовать до 1 июля 2022 года. Ранее ввоз данной продукции был разрешён только через 20 пропускных пунктов.

В документе отмечается, что решение было принято «в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может выдержать нынешнее противостояние с Западом, сообщает «Свободная пресса».