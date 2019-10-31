Путин призвал к обнулению газовых споров РФ и Украины
Российский лидер Владимир Путин призвал обнулить претензии друг к другу РФ и Украины по газовому вопросу. Об этом сообщает ТАСС.
Так, Путин назвал арбитражные споры между странами абсурдными. В частности, он привел в пример иск украинской стороны к «Газпрому» на 7 млрд долларов за монополию на транзитном рынке. «Хотя "Газпром" ничего не транзитирует, транзитируют украинские компании. Это просто абсурд!», - цитирует президента агентство.
Путин также добавил, что Россия готова к конструктивной работе с Украиной в газовой отрасли, отметив готовность поставлять газ украинской стороне по существенно более низкой цене.
Накануне депутат Верховной рады Украины Олег Волошин заявил, что властям страны нельзя доводить ситуацию с транзитом газа из России до состояния «газовой войны», так как в этом случае поражение Киева неизбежно.
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