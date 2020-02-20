Путин призвал ФСБ зачищать от криминала важнейшие отрасли экономики

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости зачистки от криминальных схем стратегических отраслей экономики. С таким призывом он обратился в ходе заседания к участникам коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Президент назвал обеспечение экономической безопасности государства и противодействие коррупции важнейшим из приоритетов ФСБ. По его словам, речь идет в первую очередь о выявлении преступных схем в финансовой и налоговой сферах, в топливно-энергетическом и оборонно-промышленном комплексе, передает ТАСС.