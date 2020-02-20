Путин призвал ФСБ зачищать от криминала важнейшие отрасли экономики
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости зачистки от криминальных схем стратегических отраслей экономики. С таким призывом он обратился в ходе заседания к участникам коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).
Президент назвал обеспечение экономической безопасности государства и противодействие коррупции важнейшим из приоритетов ФСБ. По его словам, речь идет в первую очередь о выявлении преступных схем в финансовой и налоговой сферах, в топливно-энергетическом и оборонно-промышленном комплексе, передает ТАСС.
Путин подчеркнул, что спецслужбы должны наладить жесткий контроль за финансовыми потоками, идущими на нацпроекты.
Ранее губернатору Костромской области Сергею Ситникову пришлось объясняться за свои слова о том, что борьба с коррупцией в России, по мнению, страшнее самой коррупции. Таким образом глава региона высказал недовольство методами борьбы с коррупцией, которые существуют сегодня в стране.
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