Путин отнесся с пониманием к раздражению людей от подсчета средних зарплат
Президент Владимир Путин счел понятным, что людей может раздражать подсчет средних, а не конкретных зарплат. Об этом сообщает ТАСС.
Глава государства в ходе визита в Улан-Удэ 14 марта встретился с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Руководитель республики сообщил, что средняя зарплата в региона выросла с 45 до 53 тысяч рублей.
При этом Цыденов признал, что местные жители не всегда согласны с этой оценкой.
Путин согласился, что подсчет заработной платы вызывает у людей «некое раздражение».
«Но это средний показатель. На что-то надо ориентироваться», - сказал глава государства.
В ходе общения с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода Путин заявил о снижении реальной заработной платы на 1%. По его словам, сейчас наблюдается тенденция к росту доходов, передает НСН.
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