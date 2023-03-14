Путин отнесся с пониманием к раздражению людей от подсчета средних зарплат

Глава государства в ходе визита в Улан-Удэ 14 марта встретился с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Руководитель республики сообщил, что средняя зарплата в региона выросла с 45 до 53 тысяч рублей.

При этом Цыденов признал, что местные жители не всегда согласны с этой оценкой.

Путин согласился, что подсчет заработной платы вызывает у людей «некое раздражение».

«Но это средний показатель. На что-то надо ориентироваться», - сказал глава государства.

В ходе общения с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода Путин заявил о снижении реальной заработной платы на 1%. По его словам, сейчас наблюдается тенденция к росту доходов, передает НСН.

