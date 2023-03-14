Путин заявил о снижении реальных доходов населения

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время в России прослеживается тенденция на повышение уровня зарплат, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава СПЧ обратился в Минздрав из-за жалоб на зарплату медикам в ДНР

В ходе общения с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода он уточнил, что пока фиксируется снижение реальной заработной платы и реальных доходов населения — на 1%.

«У нас произошло небольшое снижение... Но тенденция сейчас всё-таки на повышение», — добавил глава государства.

Он также указал на снижение в стране безработицы, которая, по последним данным, находится на исторически минимальном уровне - 3,6%.

Ранее медсёстры Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина пожаловались на дискриминацию из-за отсутствия стимулирующих выплат в конце 2022 года, сообщают «Невские новости».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:РоссиянеРоссияЗарплатаДоходыВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры