Путин заявил о снижении реальных доходов населения

В ходе общения с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода он уточнил, что пока фиксируется снижение реальной заработной платы и реальных доходов населения — на 1%.

«У нас произошло небольшое снижение... Но тенденция сейчас всё-таки на повышение», — добавил глава государства.

Он также указал на снижение в стране безработицы, которая, по последним данным, находится на исторически минимальном уровне - 3,6%.

Ранее медсёстры Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина пожаловались на дискриминацию из-за отсутствия стимулирующих выплат в конце 2022 года, сообщают «Невские новости».