ЦБ РФ с 8 июня повысит порог перевода средств за рубеж для физлиц
7 июня 202220:32
Центральный банк РФ повысит с 8 июня порог перевода денежных средств за границу для физических лиц. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале регулятора.
Согласно новым правилам, порог повышается с $50 тыс. до $150 тыс. в месяц. На переводы имеют права резиденты РФ и «нерезиденты - физические лица из дружественных стран».
Отмечается, что в случае перевода в другой валюте сумма должна быть эквивалента $150 тыс.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru