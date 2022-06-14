Путин одобрил выделение Афганистану срочной партии зерна

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в эфире «Первого канала» заявил, что Владимир Путин одобрил выделение Афганистану срочной партии зерна, в случае необходимости.

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По его словам, из-за малоснежной зимы виды на урожай в Афганистане неутешительные, страна может недобрать до 30% обычного объёма, в том числе зерновых.

«Президент дал принципиальное добро на выделение в случае необходимости определённого количества зерна, с учётом ожидаемого хорошего урожая в России», - пояснил Кабулов.

Он добавил, что объёмы такой помощи будет определять российское правительство.

Ранее Путин заявил, что в 2022 году в РФ ожидается хороший урожай и, по предварительным оценкам специалистов, сбор зерна может составить 130 млн тонн.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗерноАфганистанРоссияВладимир Путин
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