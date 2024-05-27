Будущий дефицит IT-специалистов в России оценили в один миллион человек

Компании IT-сферы переходят на отечественные кадры, отказываются от привлечения релокантов и ищут им замену в российских регионах, пишет «Российская газета». Отмечается, что это избавляет бизнес от законодательных и налоговых сложностей. Кроме того, релоканты начали обходиться компаниям слишком дорого.

IT-специалисты из регионов сегодня готовы зарабатывать на 30% меньше столичных работников, заявил в связи с этим эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер «Радиоточке НСН».

