Будущий дефицит IT-специалистов в России оценили в один миллион человек
Российскую экономику ожидает дефицит IT-специалистов в миллион человек, заявил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко в рамках Российского интернет-форума, передает ТАСС.
Он не уточнил, о каких сроках идет речь, но отметил, что такой прогноз сделан, исходя из нынешних реалий и трендов на рынке.
Компании IT-сферы переходят на отечественные кадры, отказываются от привлечения релокантов и ищут им замену в российских регионах, пишет «Российская газета». Отмечается, что это избавляет бизнес от законодательных и налоговых сложностей. Кроме того, релоканты начали обходиться компаниям слишком дорого.
IT-специалисты из регионов сегодня готовы зарабатывать на 30% меньше столичных работников, заявил в связи с этим эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru