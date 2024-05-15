Глава Счетной палаты объявил о завершении моратория на проверку IT-компаний

Мораторий на проверку IT-компаний в России завершен. Об этом заявил глава Счетной палаты Борис Ковальчук, передает РИА Новости.

Руководитель ведомства призвал проверить ценообразование в сфере цифровизации.

В марте правительство РФ разрешило проводить проверки IT-компаний на соблюдение антимонопольного законодательства. Как отмечали в Минцифры, отмена моратория коснется небольшого количества организаций, имеющих цифровую платформу, долю сделок покупателей и продавца свыше 35% от всех транзакций рынка и выручку более 2 млрд рублей, напоминает RT.

