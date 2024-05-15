Глава Счетной палаты объявил о завершении моратория на проверку IT-компаний
15 мая 202412:56
Мораторий на проверку IT-компаний в России завершен. Об этом заявил глава Счетной палаты Борис Ковальчук, передает РИА Новости.
Руководитель ведомства призвал проверить ценообразование в сфере цифровизации.
В марте правительство РФ разрешило проводить проверки IT-компаний на соблюдение антимонопольного законодательства. Как отмечали в Минцифры, отмена моратория коснется небольшого количества организаций, имеющих цифровую платформу, долю сделок покупателей и продавца свыше 35% от всех транзакций рынка и выручку более 2 млрд рублей, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru