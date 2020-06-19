Доработанный план спасения российской экономики дошел до Путина
Доработанный проект общенационального плана восстановления экономики России направлен президенту Владимиру Путину. Об этом сообщили сегодня в правительстве РФ.
«Документ доработан по результатам совещаний у главы государства, встреч с предпринимателями и экспертами», - цитирует RT сообщение кабмина.
Обновленный план восстановления экономики дополнительно получил «индикаторы», составленные исходя из сценариев условий прогноза социально-экономического развития страны.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что доработанный план должен попасть на стол президента в установленный срок — до 19 июня.
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