Доработанный план спасения российской экономики дошел до Путина

Доработанный проект общенационального плана восстановления экономики России направлен президенту Владимиру Путину. Об этом сообщили сегодня в правительстве РФ.

«Документ доработан по результатам совещаний у главы государства, встреч с предпринимателями и экспертами», - цитирует RT сообщение кабмина.

Обновленный план восстановления экономики дополнительно получил «индикаторы», составленные исходя из сценариев условий прогноза социально-экономического развития страны.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что доработанный план должен попасть на стол президента в установленный срок — до 19 июня.

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ФОТО: Флото: kremlin.ru
ТЕГИ:ЭкономикаПутин
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