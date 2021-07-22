Песков заявил, что Россия готова обсудить продление транзита газа через Украину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос продления транзита газа через Украину после 2024 года имеет исключительно характер экономической целесообразности, сообщает РИА ФАН.

Представитель Кремля отметил, что Россия готова к переговорам по продлению транзита. При этом, на вопрос о возможных контактах российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского по этой теме, он ответил, что любые подобные переговоры являются коммерческими и «их не ведут президенты».

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель по телефону обсудила с президентом России Владимиром Путиным реализацию проекта «Северный поток - 2», а транзит российского газа через Украину после 2024 года, сообщает RT.

