Премьер Британии назвал подорожание газа временным и связал его с COVID-19

"Глобальная экономика вновь возвращается к жизни, как поднимающийся с земли Гулливер, с которого слетают путы", - цитирует премьера британская газета Evening Standard. По его мнению, рост цен не является серьезной проблемой, так как является временным явлением.

Джонсон заявил, что правительство Соединенного Королевства готово решить проблему с ценами, а также уверено в достаточных запасов газа "у своих поставщиков". По словам премьера, компании, поставляющие газ в дома британцев, получат поддержку правительства до окончания "трудного периода".

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер на годовом общем собрании Международного делового конгресса заявил, что в подземных хранилищах Европы (ПХГ) сохраняется сильная нехватка газа, что скажется на топливных ценах.

