Премьер Британии назвал подорожание газа временным и связал его с COVID-19
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что спрос на газ вырос во всем мире, это связано с восстановлением мировой экономики после пандемии. Об этом политик заявил в ходе Генассамблеи ООН.
"Глобальная экономика вновь возвращается к жизни, как поднимающийся с земли Гулливер, с которого слетают путы", - цитирует премьера британская газета Evening Standard. По его мнению, рост цен не является серьезной проблемой, так как является временным явлением.
Джонсон заявил, что правительство Соединенного Королевства готово решить проблему с ценами, а также уверено в достаточных запасов газа "у своих поставщиков". По словам премьера, компании, поставляющие газ в дома британцев, получат поддержку правительства до окончания "трудного периода".
Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер на годовом общем собрании Международного делового конгресса заявил, что в подземных хранилищах Европы (ПХГ) сохраняется сильная нехватка газа, что скажется на топливных ценах.
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