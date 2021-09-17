«Газпром»: цена на газ может побить все рекорды

В подземных хранилищах Европы (ПХГ) сохраняется сильная нехватка газа, что скажется на топливных ценах. Об этом заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на годовом общем собрании Международного делового конгресса.



По мнению Миллера, отставание не удастся не наверстать, поэтому дефицит газа в хранилищах сохранится весь сезон. Глава правления компании отметил, что в настоящий момент отставание составляет 22,9 миллиардов кубометров.

Миллер напомнил, что ранее спотовые цены на энергоносители в Европе несколько раз превысили рекордные показатели. При этом он отметил, что в ближайшее время не исключен новый ценовой рекорд.

«Европа войдет в осенне-зимний период с дефицитом в подземных хранилищах. Вопрос только с каким объемом?», - цитирует Миллера ТАСС.

Ранее в эфире НСН польский политолог Якуб Корейба в эфире НСН назвал причины, по которым Польша отказывается продлевать контракт с «Газпромом» на поставку газа.

