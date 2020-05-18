Предприниматели назвали наиболее пострадавшие из-за COVID-19 отрасли
Представители малого и среднего бизнеса полагают, что наиболее пострадавшей от коронавирусной инфекции отраслью стало ресторанное дело. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные опрос разработчика ПО для управления бизнесом «Мегаплан». Обмечается, что об этом заявили 82,9% опрошенных. 61,6% респондентов назвали индустрию моды и красоты, а 48,5% считают, что самые значительные убытки понесет производственная сфера, подчеркивает RT.
При этом, лучше всего с кризисом, по словам участников опроса, справятся IT-индустрия, телекоммуникационная отрасль и медицина.
Рассуждая о возможных путях спасения бизнеса, 34% участников опроса заявили, что этому может поспособствовать переход в онлайн и автоматизация процессов, а также перевод части сотрудников на «пожизненную» удалёнку и частичный отказ от офисов, отмечает Ura.ru.
Ранее НСН писала, что правительство решило выделить более 81 млрд рублей на поддержку малых и средних предприятий, относящихся к пострадавшим от коронавируса отраслям. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте кабмина. Оказать помощь малому и среднему бизнесу ранее поручил президент России Владимир Путин.
Отмечается, что условием для получения субсидии станет сохранение предприятием не менее 90% работников. По данным кабинета министров, поддержку смогут получить более 970 тысяч организаций.
Между тем, выплаты бизнесу государственной финансовой помощи могут стартовать раньше срока, обозначенного в поручении Владимира Путина. Об этом сообщил руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. Он напомнил, что выплаты из расчета одного минимального размера оплаты труда на сотрудника - 12 130 рублей в месяц – поручено было начать с 18 мая, однако процесс, скорее всего, будет запущен немного раньше.
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