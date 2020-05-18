Предприниматели назвали наиболее пострадавшие из-за COVID-19 отрасли

Представители малого и среднего бизнеса полагают, что наиболее пострадавшей от коронавирусной инфекции отраслью стало ресторанное дело. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные опрос разработчика ПО для управления бизнесом «Мегаплан». Обмечается, что об этом заявили 82,9% опрошенных. 61,6% респондентов назвали индустрию моды и красоты, а 48,5% считают, что самые значительные убытки понесет производственная сфера, подчеркивает RT.

При этом, лучше всего с кризисом, по словам участников опроса, справятся IT-индустрия, телекоммуникационная отрасль и медицина.

Рассуждая о возможных путях спасения бизнеса, 34% участников опроса заявили, что этому может поспособствовать переход в онлайн и автоматизация процессов, а также перевод части сотрудников на «пожизненную» удалёнку и частичный отказ от офисов, отмечает Ura.ru.