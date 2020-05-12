Эксперт рынка ритейла предрёк скачок цен на услуги салонов красоты

«В целом, ожидать скачка цен не приходится, потому что в текущем режиме, те, кто хотел поднять цены, уже это сделали. Бизнес всё равно работает и если физические магазины закрыты, то онлайн работают, и цены у них сформированы. И даже те, у кого не было возможности продавать товары онлайн, будут вынуждены цены коррелировать с тем, кто не останавливал торговлю. Возможны кратковременные повышения цен в сфере услуг. Например, в московском регионе уже два месяца не работают салоны красоты и люди обросли за этот период. В этом случае при повышенном спросе, вкупе с возможными проблемами с арендодателем, условному салону красоты нужно отыгрывать затраты, которые они понесли за этот период времени. Также цены будут зависеть от конкуренции – где конкурентов меньше, там будут цены выше и наоборот», - сообщил Андрей Карпов.

Глава Союза потребителей России Петр Шелищ также считает, что роста цен ожидать не стоит, а в некоторых сферах и вовсе стоимость на товары может упасть. Об этом он сообщил НСН.

«Определённые категории товаров, конечно, подорожают. Но в целом, несмотря на все объявленные меры поддержки, платёжеспособный спрос будет уменьшаться. И на данном этапе общий уровень цен будет определяться, прежде всего, спросом. В большинстве магазинов осталось много запасов, как и на складах, им нужно будет поскорее это всё распродать. Магазинам одежды, например, надо закупаться под новый сезон уже, а старый залежался, надо сбывать. Поэтому будут распродажи. В то же время парикмахерские, салоны красоты и фитнесы, я не исключаю, что будут повышать цены, потому что спрос будет очень большой», - сообщил Шелищ.

