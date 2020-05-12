Эксперт рынка ритейла предрёк скачок цен на услуги салонов красоты
Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов сообщил НСН, что общего роста цен после окончания карантинных мер ожидать не стоит, но возможно кратковременное подорожание в сфере услуг.
Президент России Владимир Путин заявил об окончании с 12 мая тотального режима нерабочих дней. Об этом глава государства объявил на совещании по борьбе с коронавирусом. При этом все карантинные меры, призванные предотвратить распространение заболевания, сохраняются.
Самыми пострадавшими от ограничительных мер элементами российской экономики считаются представители малого и среднего бизнеса в розничной торговле и сфере услуг.
Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов в эфире НСН заявил, что роста цен в целом ожидать не приходится, но возможен кратковременный скачок в сфере услуг из-за накопленного за период ограничений спроса.
«В целом, ожидать скачка цен не приходится, потому что в текущем режиме, те, кто хотел поднять цены, уже это сделали. Бизнес всё равно работает и если физические магазины закрыты, то онлайн работают, и цены у них сформированы. И даже те, у кого не было возможности продавать товары онлайн, будут вынуждены цены коррелировать с тем, кто не останавливал торговлю. Возможны кратковременные повышения цен в сфере услуг. Например, в московском регионе уже два месяца не работают салоны красоты и люди обросли за этот период. В этом случае при повышенном спросе, вкупе с возможными проблемами с арендодателем, условному салону красоты нужно отыгрывать затраты, которые они понесли за этот период времени. Также цены будут зависеть от конкуренции – где конкурентов меньше, там будут цены выше и наоборот», - сообщил Андрей Карпов.
Глава Союза потребителей России Петр Шелищ также считает, что роста цен ожидать не стоит, а в некоторых сферах и вовсе стоимость на товары может упасть. Об этом он сообщил НСН.
«Определённые категории товаров, конечно, подорожают. Но в целом, несмотря на все объявленные меры поддержки, платёжеспособный спрос будет уменьшаться. И на данном этапе общий уровень цен будет определяться, прежде всего, спросом. В большинстве магазинов осталось много запасов, как и на складах, им нужно будет поскорее это всё распродать. Магазинам одежды, например, надо закупаться под новый сезон уже, а старый залежался, надо сбывать. Поэтому будут распродажи. В то же время парикмахерские, салоны красоты и фитнесы, я не исключаю, что будут повышать цены, потому что спрос будет очень большой», - сообщил Шелищ.
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