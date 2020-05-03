Правительство РФ сняло запрет на вывоз медицинских масок
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин снял временный запрет на вывоз из России средств индивидуальной защиты. Соответствующее постановление опубликовано в воскресенье, 3 мая, на официальном портале правовой информации.
Запрет вводился со 2 марта по 1 июня, речь шла о медицинских масках, бинтах, респираторах, противочумных костюмах, медицинском оборудовании. Он не затрагивал оказываемую Россией другим странам гуманитарную помощь.
В марте в стране наблюдался дефицит медицинских масок, однако в апреле Минпромторг сообщил, что нехватку удалось устранить благодаря наращиванию производства и импорту из Китая. На майские праздники многие регионы России ввели обязательный «масочный режим», действующий для граждан в общественных местах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru