Правительство РФ сняло запрет на вывоз медицинских масок

Запрет вводился со 2 марта по 1 июня, речь шла о медицинских масках, бинтах, респираторах, противочумных костюмах, медицинском оборудовании. Он не затрагивал оказываемую Россией другим странам гуманитарную помощь.

В марте в стране наблюдался дефицит медицинских масок, однако в апреле Минпромторг сообщил, что нехватку удалось устранить благодаря наращиванию производства и импорту из Китая. На майские праздники многие регионы России ввели обязательный «масочный режим», действующий для граждан в общественных местах.

