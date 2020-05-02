Названа категория россиян, которым опасны медицинские маски и перчатки

Медицинские маски и перчатки в некоторых случаях могут стать источником опасности, предупредил исполнительный директор общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин. Он уточнил, что эти средства защиты надо носит не больше трёх часов, а затем утилизировать.

По словам Нагибина, опасность они представляют для сотрудников коммунальных служб, поскольку простые граждане выбрасывают перчатки и маски в мусор. Между тем, не только средства защиты, но и даже фольга от таблеток заражённого человека должны складироваться в отдельный пакет, который необходимо потом забирать для уничтожения.

В эфире радио Sputnik эколог уточнил, что распад коронавируса в домашних условиях может занять до 7 дней, а на улице — до суток. Такие условия представляют риск для здоровья работников коммунальных служб и сортировщиков.

Нагибин выступает за создание ещё одной цепочки вывоза отходов, а также за то, чтобы в городах поставили специальные урны для масок.

