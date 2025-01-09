Правительство направит 4,5 трлн руб. на модернизацию сетей ЖКХ
В рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» правительство выделит 4,5 трлн руб. до 2030 года. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. Во время совещания с членами правительства он отметил, что сейчас власти занимаются разработкой сметной документации.
Проект предусматривает федеральное (53 млрд руб.), а также региональное финансирование. По словам министра, необходимо довести уровень ежегодного расходования средств ресурсоснабжающих организаций до 80%. Предполагается, что к 2030 году будет завершено две тысячи объектов.
Наиболее важной частью проекта президент РФ Владимир Путин назвал улучшение объектов питьевого водоснабжения. Он попросил министра держать этот вопрос на особом контроле, так как в ряде регионов это является острой проблемой.
Ранее стало известно, что Минстрой рассчитывает на зарубежные инвестиции, которые направят на ремонт коммунальной инфраструктуры в России. Привлечь отечественных инвесторов в сферу ЖКХ сейчас проблематично из-за дорогих кредитов, сотрудничество с иностранными компаниями в моменте необходимо отрасли, но нужно учитывать долгосрочные риски, рассказал НСН член общественного совета Минстроя РФ, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru