В МГУ оценили поднятие Путиным налогов на сырьевые отрасли

«Президент пытается таким образом снизить социальное неравенство в стране, не только между людьми, но и отраслями промышленности в стране. Он хочет привести их к равным условиям, это стремление к диверсификации экономики», - сказала она.

При этом через эти налоги проблемы повышения уровня жизни людей и роста их доходов не решить, считает эксперт.

«Решение о налогах можно рассматривать как временное улучшение условий, которое не приведет в развитию производства», - подчеркнула она.

По ее словам, необходим запуск планирования экономики в интересах граждан страны, только через налоговое регулирование проблему не решить. «Только тогда мы решим все проблемы», - добавила Ведута.

Госдума во вторник одобрила в первом чтении правительственный законопроект о введении рентного коэффициента на добычу полезных ископаемых на металлы и удобрения. В законопроекте указывается, что его принятие повлечет рост налогов на сотни миллиардов рублей.

