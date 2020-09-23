В МГУ оценили поднятие Путиным налогов на сырьевые отрасли
Завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ имени Ломоносова полагает, что простым поднятием налогов нельзя добиться равенства в России.
Президент РФ Владимир Путин заявил в среду, что считает оправданным повышение налогов на сверхдоходы в сырьевых отраслях.
Завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ имени Ломоносова Елена Ведута в эфире НСН объяснила необходимость повышения налогов на сырьевые отрасли.
«Президент пытается таким образом снизить социальное неравенство в стране, не только между людьми, но и отраслями промышленности в стране. Он хочет привести их к равным условиям, это стремление к диверсификации экономики», - сказала она.
При этом через эти налоги проблемы повышения уровня жизни людей и роста их доходов не решить, считает эксперт.
«Решение о налогах можно рассматривать как временное улучшение условий, которое не приведет в развитию производства», - подчеркнула она.
По ее словам, необходим запуск планирования экономики в интересах граждан страны, только через налоговое регулирование проблему не решить. «Только тогда мы решим все проблемы», - добавила Ведута.
Госдума во вторник одобрила в первом чтении правительственный законопроект о введении рентного коэффициента на добычу полезных ископаемых на металлы и удобрения. В законопроекте указывается, что его принятие повлечет рост налогов на сотни миллиардов рублей.
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