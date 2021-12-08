«Потенциал исчерпан»: Аналитик призвал не ждать укрепления рубля

«Геополитические риски после встречи Путина и Байдена снизились. Любая встреча двух политиков стран, которые имеют определенные противоречия, может расцениваться как некоторая разрядка. Соответственно в процессе встречи риски для российской экономики снижались и рубль окреп. Вряд ли можно ожидать дальнейшего тренда на его укрепление исключительно за счет этого фактора, за счет других факторов укрепление рубля может произойти, если они будут иметь место», - отметил Нигматуллин.

По его словам, такие события, как встреча Путина и Байдена, всегда будут влиять на курс рубля, так как он является самым ликвидным активом в России.

«Если бы рубль не был самым ликвидным инструментом, то какие-то события влияли бы на другие активы. К примеру, в 2008 году рубль не был свободно плавающей валютой, поэтому негативные внешние факторы влияли на темпы экономического роста и на курс акций. Риски связаны с геополитикой, со всеми известными событиями, которые происходят на границе с Украиной и влияют на курс рубля», - резюмировал Нигматуллин.

Финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко в пресс-центре НСН отмечал, что до конца года падение рубля не будет значительным, но в перспективе есть вероятность прийти к уровню доллара по 100 рублей.

