«Потенциал исчерпан»: Аналитик призвал не ждать укрепления рубля
В процессе встречи президентов России и США риски для российской экономики снизились и рубль окреп, но ждать дальнейшего тренда на его укрепление за счет этого фактора не стоит, заявил Нигматуллин.
Встреча лидеров России и США может расцениваться как некоторая разрядка для курса рубля, заявил инвестиционный брокер Тимур Нигматуллин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Курс доллара на фоне переговоров Путина и Байдена 7 декабря упал на 34 копейки и опустился ниже 74 рублей. Рубль после переговоров подорожал на 0,69 процента к доллару и на 0,62 процента к евро. На московской бирже рубль продолжает укрепляться и 8 декабря.
«Геополитические риски после встречи Путина и Байдена снизились. Любая встреча двух политиков стран, которые имеют определенные противоречия, может расцениваться как некоторая разрядка. Соответственно в процессе встречи риски для российской экономики снижались и рубль окреп. Вряд ли можно ожидать дальнейшего тренда на его укрепление исключительно за счет этого фактора, за счет других факторов укрепление рубля может произойти, если они будут иметь место», - отметил Нигматуллин.
По его словам, такие события, как встреча Путина и Байдена, всегда будут влиять на курс рубля, так как он является самым ликвидным активом в России.
«Если бы рубль не был самым ликвидным инструментом, то какие-то события влияли бы на другие активы. К примеру, в 2008 году рубль не был свободно плавающей валютой, поэтому негативные внешние факторы влияли на темпы экономического роста и на курс акций. Риски связаны с геополитикой, со всеми известными событиями, которые происходят на границе с Украиной и влияют на курс рубля», - резюмировал Нигматуллин.
Финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко в пресс-центре НСН отмечал, что до конца года падение рубля не будет значительным, но в перспективе есть вероятность прийти к уровню доллара по 100 рублей.
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