«Последние остатки»: Автосалонам предрекли банкротство в течение года
Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил НСН, что параллельному импорту мешают высокие пошлины и проблемы с оформлением.
Автосалоны продают последние остатки автомобилей и вынуждены будут уйти с рынка, если не смогут занять нишу поддержанных авто, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в разговоре с НСН.
Накануне автодилеры сообщили о том, что, если поставки европейских, японских и американских автомобилей массового сегмента в Россию не будут возобновлены в ближайшее время, уже через 2-4 месяца они могут пропасть из автосалонов.
«Практически все марки исчерпаны, буквально единицы дорогих американских и европейских автомобилей еще существуют, но это последние остатки. Машины практически полностью исчезнут. Будет больше привезено автомобилей из Китая, автомобили Toyota, которые производятся в Китае, Volkswagen, такие планы есть», - подтвердил Хайцеэр.
По его словам, автосалоны ждет печальная участь, многие из них пытаются перейти на рынок поддержанных авто, но и в этом сегменте требуется новый поток машин.
«Большинство автосалонов в ближайший год покинут нас. Останутся те, кто расхватал китайские бренды, многие салоны теперь продают поддержанные автомобили, но и для вторичного рынка нужны новые автомобили. Поток таких автомобилей увеличился, мы будем возвращаться к 90-м годам. При этом отечественные автомобили будут расти в цене, потому что не будет конкуренции», - объяснил собеседник НСН.
При этом рынку также мешает и чрезмерное регулирование, которое в новых реалиях потеряло свою актуальность, что тормозит и параллельный импорт, добавил Хайцеэр.
«Параллельный импорт так, как бы нам хотелось, не заработал, потому что это достаточно сложный процесс, который всячески тормозится. Автосалонам сложно привозить таким образом машины, их очень сложно оформлять, производители не предоставляют сертификаты. Такси, корпоративный потребитель без этого не может, оформление происходит неделями. Машины привозятся на физических лиц, но это не будет потребляться массово. У нас сохранилась пошлина порядка 48%, которая была для того, чтобы стимулировать производство автомобилей внутри страны», - заключил эксперт.
Ранее директор Национального агентства промышленной информации (НАПИ) и агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи в беседе с НСН рассказала, чем в России заменят премиальные шины на фоне ухода компаний.
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