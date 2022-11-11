«Последние остатки»: Автосалонам предрекли банкротство в течение года

Автосалоны продают последние остатки автомобилей и вынуждены будут уйти с рынка, если не смогут занять нишу поддержанных авто, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в разговоре с НСН.

Накануне автодилеры сообщили о том, что, если поставки европейских, японских и американских автомобилей массового сегмента в Россию не будут возобновлены в ближайшее время, уже через 2-4 месяца они могут пропасть из автосалонов.

«Практически все марки исчерпаны, буквально единицы дорогих американских и европейских автомобилей еще существуют, но это последние остатки. Машины практически полностью исчезнут. Будет больше привезено автомобилей из Китая, автомобили Toyota, которые производятся в Китае, Volkswagen, такие планы есть», - подтвердил Хайцеэр.

По его словам, автосалоны ждет печальная участь, многие из них пытаются перейти на рынок поддержанных авто, но и в этом сегменте требуется новый поток машин.

«Большинство автосалонов в ближайший год покинут нас. Останутся те, кто расхватал китайские бренды, многие салоны теперь продают поддержанные автомобили, но и для вторичного рынка нужны новые автомобили. Поток таких автомобилей увеличился, мы будем возвращаться к 90-м годам. При этом отечественные автомобили будут расти в цене, потому что не будет конкуренции», - объяснил собеседник НСН.