На фоне смягчения ограничений в России растёт оборот небольших магазинов

За минувшую неделю – с 11 по 17 мая – когда некоторые регионы РФ приступили к ослаблению ограничительных мер, введенных из-за COVID-19, оборот торговых точек малого и среднего бизнеса вырос на 10% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на данные аналитиков IT-компании «Эвотор». Они подчеркнули, что он составил 60% от докризисного показателя.

Отмечается, что больше всего выросла выручка магазинов непродовольственных товаров, предприятий сферы услуг и зубных кабинетов. Оборот точек, где торгуют стройматериалами, автозапчастями и товарами для отдыха, превысил докризисный уровень.

Самый высокий прирост вновь заработавших магазинов был зафиксирован в Ленинградской и Кировской областях, а также Ямало-Ненецком автономном округе.