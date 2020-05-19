На фоне смягчения ограничений в России растёт оборот небольших магазинов

За минувшую неделю – с 11 по 17 мая – когда некоторые регионы РФ приступили к ослаблению ограничительных мер, введенных из-за COVID-19, оборот торговых точек малого и среднего бизнеса вырос на 10% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на данные аналитиков IT-компании «Эвотор». Они подчеркнули, что он составил 60% от докризисного показателя.

Отмечается, что больше всего выросла выручка магазинов непродовольственных товаров, предприятий сферы услуг и зубных кабинетов. Оборот точек, где торгуют стройматериалами, автозапчастями и товарами для отдыха, превысил докризисный уровень.

Самый высокий прирост вновь заработавших магазинов был зафиксирован в Ленинградской и Кировской областях, а также Ямало-Ненецком автономном округе.

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Между тем, ранее в Роспотребнадзоре назвали сроки открытия кинотеатров и спортзалов. Как отметила глава ведомства Анна Попова, россиянам следует запастись терпением и не ждать их открытия до тех пор, пока не будут пройдены три этапа снятия ограничений, ранее обозначенных Роспотребнадзором.

Она подчеркнула, что в рамках первого этапа россиянам разрешат прогулки – максимум парами и при соблюдении социальной дистанции. Далее, во время второго этапа, планируется открытие магазинов и предприятий сферы услуг. И только на третьем этапе, по словам Анны Поповой, возможны «прогулки, к которым мы привыкли». А вот открытие кинотеатров произойдет «после всех трех этапов смягчения» введенных из-за COVID-19 ограничений, отмечает телеканал 360. Также глава Роспотребнадзора добавила, что на всех трех этапах будут сохраняться обязательное ношение масок и усиленные меры дезинфекции.

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ФОТО: flickr.com // Pavel Starikov
ТЕГИ:Средний И Малый БизнесТорговляКоронавирус
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