СМИ: «АвтоВАЗ» столкнулся с дефицитом краски для автомобилей
Компания «АвтоВАЗ» испытывает дефицит лакокрасочных материалов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей производителя.
По данным издания, сейчас выпускаемые компанией автомобили Lada доступны только в белом, черном и темно-зеленом цветах. Дилеры отмечают, что машины других оттенков появятся «не ранее марта».
Как сообщил топ-менеджер одного из региональных дилеров Lada, с ноября-декабря прошлого года «АвтоВАЗ» выпускает авто линейки Granta в черном и белом цветах, коммерческие Lada — в белом, модели Niva Legend, Travel и Bronto — в темно-зеленом цвете.
Топ-менеджер федерального дилера «АвтоВАЗа» подтвердил, что цветовая гамма автомобилей Lada ограничена. Ранее машины марки были представлены в 6–8 цветах.
Представитель концерна сообщил, что «АвтоВАЗ» находится в постоянном контакте с поставщиками для налаживания регулярных поставок, компания рассчитывает решить вопрос нехватки лакокрасочных материалов «в ближайшие недели».
Между тем в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» сообщили, что модели Lada Xray практически нет в наличии в официальных дилерских центрах в РФ, напоминает РИА ФАН. Кроме того, этой версии авто нет в перечне доступных к продаже.
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