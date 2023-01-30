СМИ: «АвтоВАЗ» столкнулся с дефицитом краски для автомобилей

По данным издания, сейчас выпускаемые компанией автомобили Lada доступны только в белом, черном и темно-зеленом цветах. Дилеры отмечают, что машины других оттенков появятся «не ранее марта».

Как сообщил топ-менеджер одного из региональных дилеров Lada, с ноября-декабря прошлого года «АвтоВАЗ» выпускает авто линейки Granta в черном и белом цветах, коммерческие Lada — в белом, модели Niva Legend, Travel и Bronto — в темно-зеленом цвете.

Топ-менеджер федерального дилера «АвтоВАЗа» подтвердил, что цветовая гамма автомобилей Lada ограничена. Ранее машины марки были представлены в 6–8 цветах.

Представитель концерна сообщил, что «АвтоВАЗ» находится в постоянном контакте с поставщиками для налаживания регулярных поставок, компания рассчитывает решить вопрос нехватки лакокрасочных материалов «в ближайшие недели».

Между тем в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» сообщили, что модели Lada Xray практически нет в наличии в официальных дилерских центрах в РФ, напоминает РИА ФАН. Кроме того, этой версии авто нет в перечне доступных к продаже.

