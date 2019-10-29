Полстраны бедняков. Минэкономразвития научит Росстат считать деньги россиян

Министерство экономического развития России подготовило проект постановления правительства об изменении подхода к подсчёту бедных россиян. Об этом сообщает РБК. Согласно документу, Росстат будет должен подтверждать данные о бедности информацией о доходах граждан. При этом общая оценка будет осуществляться после интеграции показателей с данными ФНС и ПФР.

Кроме того, с 2020 года Росстат приступит к изучению и анализу информации об условиях жизни, финансовом положении и условиях трудовой деятельности семей с детьми и пенсионеров.

Ранее Минфин заявил о падении доходов граждан России в 2020-2022 годах. Это связано с выплатой процентов по кредитам, которые растут быстрее зарплат.

Директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг в эфире НСН заявил, что рост потребности микрозаймов среди населения говорит об обострении массовой бедности, на что должны обратить внимание федеральные власти.

«Это очень тревожный сигнал для руководства страны. На самом деле у нас средний класс, который может себе позволить и питаться, и учить детей, и покупать одежду, и предметы длительного пользования, составляет не больше 17-18 процентов. Остальные граждане ведут борьбу за выживание. Последние несколько лет эта массовая бедность обострилась, и поэтому возникла именно такая проблема», — разъяснил академик.