Полстраны бедняков. Минэкономразвития научит Росстат считать деньги россиян
В правительстве предложили новую методику подсчёта бедных российских граждан.
Министерство экономического развития России подготовило проект постановления правительства об изменении подхода к подсчёту бедных россиян. Об этом сообщает РБК. Согласно документу, Росстат будет должен подтверждать данные о бедности информацией о доходах граждан. При этом общая оценка будет осуществляться после интеграции показателей с данными ФНС и ПФР.
Кроме того, с 2020 года Росстат приступит к изучению и анализу информации об условиях жизни, финансовом положении и условиях трудовой деятельности семей с детьми и пенсионеров.
Ранее Минфин заявил о падении доходов граждан России в 2020-2022 годах. Это связано с выплатой процентов по кредитам, которые растут быстрее зарплат.
Директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг в эфире НСН заявил, что рост потребности микрозаймов среди населения говорит об обострении массовой бедности, на что должны обратить внимание федеральные власти.
«Это очень тревожный сигнал для руководства страны. На самом деле у нас средний класс, который может себе позволить и питаться, и учить детей, и покупать одежду, и предметы длительного пользования, составляет не больше 17-18 процентов. Остальные граждане ведут борьбу за выживание. Последние несколько лет эта массовая бедность обострилась, и поэтому возникла именно такая проблема», — разъяснил академик.
Росстат не так давно уже предоставлял данные о бедности российских семей. Сообщалось, что практически половина российских семей могут позволить себе покупку еды и одежды, однако сталкиваются с трудностями при покупке товаров так называемого длительного пользования. В частности, речь идет о бытовой технике и мебели.
Член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский заявил, что реальная ситуация даже хуже, так как в последние годы государство вводит все новые поборы с населения.
«У нас за последние шесть лет введен целый ряд поборов, которые являются квази-налогами на население: платежи за капитальный ремонт, феодальные сборы "Платон", которые в цене каждого продукта заложены, экологические, туристические, торговые, утилизационные, портовые сборы. Повышены НДС, акцизы, из-за чего выросли цены на бензин и дизельное топливо. Из-за мусорной реформы в большинстве регионов плата за вывоз мусор выросла в четыре-пять раз, где-то даже сильнее. Когда зарплаты стагнируют, когда люди вынуждены работать на две-три ставки, чтобы получить хоть какой-то дополнительный доход, и нагрузка на них растет в разы, а при этом доходы не растут, а цены постоянно растут на все и везде, в этой ситуации уровень жизни населения падает катастрофически. Когда Росстат нам говорит, что в России официально за чертой бедности, в нищете находятся 19 миллионов человек – это много и страшно, но нужно понимать, что реальная картина гораздо хуже. Сегодня в бедности реально живет минимум около 50 процентов населения страны», - заключил эксперт.
Ранее россияне озвучили зарплату своей мечты. Доход в 160 тысяч рублей в месяц может сделать счастливым среднестатистического гражданина России, такие данные приводит сервис по поиску работы Superjob. Москвичам для комфортной жизни потребовалось больше - они назвали 212 тысяч рублей той суммой, которая способна их осчастливить. На втором месте жители Владивостока (205 тысяч рублей). В Ростове-на-Дону хотят зарабатывать 200 тысяч рублей.
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