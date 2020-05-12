Аналитики сочли просьбу Сечина о льготах странной
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности в эфире НСН объяснил, почему никому не нужен газ "Роснефти".
Снизить налоги для «Роснефти» на трудноизвлекаемые залежи газа березовской свиты в Западной Сибири попросил правительство глава компании Игорь Сечин. Как пишет РБК, в своем письме премьер-министру Михаилу Мишустину Сечин заявил, что добыча газа там нерентабельна без льгот, поскольку требует инновационных технологий из-за геологических особенностей.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН объяснил, что от введения таких льгот государство не очень много потеряет, потому что добыча по сути не ведется.
«Это мировая практика, когда для трудноизвлекаемых запасов понижают налоги. В Соединенных Штатах произошла сланцевая революция в начале 2000-ых, потому что еще с 1970-ых годов такие проекты получают налоговые льготы. Там идет постоянное экономическое стимулирование поиска новых технологий производства, разработки подобных проектов. Поэтому государство ничего не потеряет, но сейчас даже обнуление налога на добычу полезных ископаемых для подобных проектов не приведет к существенным результатам. «Роснефть» добывать больше, наверное, не будет, потому что внутренний рынок довольно ограниченный, отправлять этот газ на внешние рынки компания не может, потому что у нас существует монополия на трубопроводный газ», - напомнил эксперт.
Поэтому непонятно, зачем, вообще, Сечин просил льготы, подчеркнул аналитк. «Для государства это тоже ничего не принесет, потому что у нас нет проблемы добывать газ. У нас полным-полно газа. Мы экспортируем 200 млрд кубов и можем еще 150 млрд экспортировать, «Газпрому» только вентиль повернуть. Но у нас не берет никто. Миру столько газа не нужно, сколько мы можем добывать на уже разработанных месторождениях. У государства нет задачи стимулировать добычу газа, у него есть задача стимулировать добычу трудноизвлекаемой нефти. Но все такие проекты и так получили налоговые льготы. Поэтому просьба странная», - заключил Юшков.
Ранее Игорь Юшков в эфире НСН объяснил рост цен на нефть самой положительной новостью о начале исполнения соглашения ОПЕК+.
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