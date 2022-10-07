Нефть раллирует на мировых рынках

Нефть продолжает дорожать на мировых рынках. В ходе торгов на Лондонской бирже ICE цена марки Brent превысила 97 долларов за баррель. Это произошло впервые с конца августа. Затем цена немного скорректировалась до $96,95. Однако на момент написания заметки поднялась до $97,15.

Стоимость фьючерсов на чёрное золото за торговую неделю выросла на 12%. Таким образом рынок воспринял решение ОПЕК+ сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки от согласованных на август уровней.

В организации обосновали такое решение необходимостью сдерживания снижения цен на мировом рынке на фоне опасений инвесторов относительно дальнейшего сокращения спроса на топливо.