Нефть раллирует на мировых рынках
Нефть продолжает дорожать на мировых рынках. В ходе торгов на Лондонской бирже ICE цена марки Brent превысила 97 долларов за баррель. Это произошло впервые с конца августа. Затем цена немного скорректировалась до $96,95. Однако на момент написания заметки поднялась до $97,15.
Стоимость фьючерсов на чёрное золото за торговую неделю выросла на 12%. Таким образом рынок воспринял решение ОПЕК+ сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки от согласованных на август уровней.
В организации обосновали такое решение необходимостью сдерживания снижения цен на мировом рынке на фоне опасений инвесторов относительно дальнейшего сокращения спроса на топливо.
По оценке экспертов, это ответ на попытку Евросоюза ограничить цены на российскую нефть. Понервничать из-за этого придётся США, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» эксперт ТПП Рустам Танкаев.
В США уже назвали решение ОПЕК+ сократить добычу необоснованным, а также пророссийским. В качестве ответа Вашингтон намерен нарастить поставки на рынок за счёт своих стратегических запасов.
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