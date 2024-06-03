Песков считает, что России и КНР удастся договориться о поставках газа
Москва не сомневается, что все необходимые договоренности с КНР по поставкам энергоресурсов будут достигнуты. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что все коммерческие переговоры РФ и КНР по поставкам энергоресурсов являются непубличными, они будут продолжаться. Так Песков прокомментировал информацию о том, что России не удается заключить с Китаем крупную сделку по газопроводу «Сила Сибири-2».
Об этом сообщила британская газета Financial Times. По словам ее собеседников, причина неудачных переговоров — требования китайской стороны о покупке природного газа по цене, практически аналогичной стоимости топлива на внутреннем рынке России.
Также, по данным издания, Китай готов покупать лишь небольшую часть запланированной годовой мощности трубопровода в 50 миллиардов кубометров газа, что не устраивает Россию. Эта тема стала одной из главных на переговорах российского президента Владимира Путина и его китайского коллеги Си Цзиньпина в Пекине с 16 по 17 мая.
Газопровод «Сила Сибири-2» — совместный проект российского «Газпрома» и китайской CNPC, который пройдет через Монголию.
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