Песков отказался назвать страны, согласившиеся оплачивать газ в рублях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал называть страны, которые согласились покупать российский газ за рубли, сообщает РИА Новости.

Путин: Оплата газа будет переведена в рубли

По его словам, «такая информация вряд ли подлежит публикации».

«Занимаются этим и наши профильные ведомства, и профильный вице-премьер Александр Новак... и, конечно, в первую очередь «Газпром» со своими визави, то есть покупателями», - отметил представитель Кремля.

Он также добавил, что оплата за поставки, осуществлённые после вступления в силу указа президента РФ об оплате рублями, «последует где-то в мае».

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак назвал логичным перевод оплаты поставок российского газа в рубли, несколько покупателей уже согласились на данную схему расчётов, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:РубльРоссийский ГазГазДмитрий Песков
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