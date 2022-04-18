Песков отказался назвать страны, согласившиеся оплачивать газ в рублях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал называть страны, которые согласились покупать российский газ за рубли, сообщает РИА Новости.
По его словам, «такая информация вряд ли подлежит публикации».
«Занимаются этим и наши профильные ведомства, и профильный вице-премьер Александр Новак... и, конечно, в первую очередь «Газпром» со своими визави, то есть покупателями», - отметил представитель Кремля.
Он также добавил, что оплата за поставки, осуществлённые после вступления в силу указа президента РФ об оплате рублями, «последует где-то в мае».
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак назвал логичным перевод оплаты поставок российского газа в рубли, несколько покупателей уже согласились на данную схему расчётов, сообщает RT.
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