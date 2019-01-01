Новости за ночь: Зеленский представит в Брюсселе план «возвращения Крыма»
Главные события минувшей ночи по версии НСН.
Зеленский представит в Брюсселе план «возвращения Крыма»
Команда Владимира Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма». Президент Украины обсудит её с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, подчеркнув, что позиция украинской стороны по поводу принадлежности полуострова не изменилась.
Владимир Зеленский отправится в Брюссель в этот вторник, 4 июня. Это станет первым зарубежным визитом нового президента Украины.
Напомним, Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором большинство избирателей Республики Крым и жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования трагедии MH17
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования катастрофы малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году. Американский госсекретарь уверен, что России следует отчитаться о катастрофе, потому что это «в ее собственных интересах».
Напомним, малазийский Boeing 777-200, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием инцидента совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.
Следствие считает, что зенитная ракетная установка, которая произвела пуск ракеты, сбившей самолет Malaysia Airlines MH17, могла быть завезена из России. Москва эти обвинения отрицает.
Россию хотят допустить к июньской сессии ПАСЕ
Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) принял резолюцию, в которой идет речь о предоставлении России полномочий для участия в июньской сессии. Документ опубликован на сайте парламентской ассамблеи. Для участия российской делегации членам ассамблеи предлагается «отступить» от правил ПАСЕ.
Украина выступила против этой резолюции. Как заявил замглавы МИД Украины Василий Боднар, приглашение для России принять участие в июньской сессии ассамблеи скорее всего приведет к «коррекции» отношения к организации со стороны Киева.
Напомним, что в 2014 году российскую делегацию в ПАСЕ лишили основных полномочий в связи с событиями на Украине и присоединением Крыма к России. В качестве ответных мер Россия отказалась платить взносы в бюджет Совета Европы. Россия не участвовала в сессиях ПАСЕ в течение трех последних лет.
Росстат выявил отрасли с самыми большими зарплатами
По данным Росстата, самые высокие зарплаты в России в 2018 году, как и годом ранее, получили те, кто работает в нефте- и газодобывающих компаниях. Час работы таких специалистов стоит 793 рубля, передают «Известия».
На втором месте осталась сфера производства табачных изделий, где работники получают 739 рублей в час. Тройку лидеров по отраслям с самыми высокими зарплатами замыкает производство кокса и нефтепродуктов, где в среднем платят 735 рублей в час.
Отмечается, что наибольшими темпами в России растут заработки трудящихся в области здравоохранения и социальных услуг. В 2018 году их доходы увеличились на 23%, до 260 рублей в час.
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