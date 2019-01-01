Новости за ночь: Зеленский представит в Брюсселе план «возвращения Крыма»

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Команда Владимира Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма». Президент Украины обсудит её с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, подчеркнув, что позиция украинской стороны по поводу принадлежности полуострова не изменилась.

Владимир Зеленский отправится в Брюссель в этот вторник, 4 июня. Это станет первым зарубежным визитом нового президента Украины.

Напомним, Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором большинство избирателей Республики Крым и жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

