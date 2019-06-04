Росстат назвал отрасли с самими высокими зарплатами

Наиболее дорогими специалистами в России являются работники нефте- и газодобывающих компаний. Час их работы в 2018 году стоил в среднем 793 рубля. Таковы данные исследования Росстата, пишут «Известия». В пересчете на количество рабочих дней и часов сотрудник с полной занятостью зарабатывает в этой сфере 130 тысячи рублей.

На втором месте оказалась сфера производства табачных изделий. Там час рабочего времени специалиста оценивается в 739 рублей, это около 121 тысячи рублей в месяц, передает Ura.ru. Замыкает тройку производство кокса и нефтепродуктов — там за час работникам платят 735 рублей, в месяц получается порядка 121 тысячи рублей.

В исследовании Росстата говорится, что в прошлом году заметнее всего росли заработки работников здравоохранения и социальных услуг – они увеличились на 23%, до 260 рублей в час. В месяц это примерно 43 тысячи рублей, отмечает РЕН ТВ.

Ощущали рост доходов в 2018 году также граждане, которые трудятся в сферах рыболовства и рыбоводства и в производстве прочих готовых изделий — на 18%. У первых час работы стоит 627 рублей, во втором - 297 (103 тысяч и 49 тысяч рублей в месяц).

Зарплата падает у каждого пятого в стране. Таковы итоги исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы, РАНХиГС. В действительности таких людей гораздо больше, заявили в эфире НСН экономисты.



