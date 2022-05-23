Глава МИД Мали: Санкции против России парализовали экономику республики

Как отметил глава МИД, власти Мали только начали оценку последствий антироссийских ограничений, однако уже сейчас отмечают рост цен на все продукты.

«Возникает очень много сложностей, очень много проблем. Также могут быть затронуты банковские операции. Это создало трудности, парализовало экономическую систему. И, естественно, это в первую очередь бьет по бедным странам, которые уже столкнулись с большими проблемами в снабжении населения», — цитирует Диопа РИА Новости.

Министр подчеркнул, что Мали осталась без возможности закупок зерна как из РФ, так и из Украины, пишет Газета.ру. При этом в бедных странах активно потребляют пшеницу, но теперь бедные граждане «даже не могут найти на рынке» эти продукты. Диоп отмечает, что это ухудшит глобальную экономическую ситуацию.

Глава МИД Мали указал, что республика видит готовность России помочь стране справиться со сложившейся ситуацией и «ценит усилия по обеспечению Мали доступа к зерну, удобрениям и другим ресурсам».

Диоп добавил, что, согласно статистике международных организаций, от проблем в области продовольственной безопасности пострадает гораздо больше людей, чем от террористических атак, отмечает РЕН ТВ.

«Политики не уделяют этой проблеме достаточно внимания, хотя она действительно вызывает наше беспокойство», – заключил министр.

