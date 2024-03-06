Виноделы РФ захотели установить пошлины в 200% на вино из стран НАТО
В России Ассоциация виноградарей и виноделов призвала власти страны установить пошлины в 200% на ввоз вин из стран-членов Североатлантического альянса, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление исполнительного секретаря организации Алексея Плотникова.
По его словам, Ассоциация приняла решение обратиться к правительству и Госдуме с просьбой усилить защиту российского рынка и выступила с предложением отменить льготы на ввозные пошлины импортных обычных и игристых вин, а также крепленого вина из Грузии.
Кроме того, виноделы попросили власти установить квоту для отечественного вина в магазинах и заведениях общепита, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru