Виноделы РФ захотели установить пошлины в 200% на вино из стран НАТО

В России Ассоциация виноградарей и виноделов призвала власти страны установить пошлины в 200% на ввоз вин из стран-членов Североатлантического альянса, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление исполнительного секретаря организации Алексея Плотникова.

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По его словам, Ассоциация приняла решение обратиться к правительству и Госдуме с просьбой усилить защиту российского рынка и выступила с предложением отменить льготы на ввозные пошлины импортных обычных и игристых вин, а также крепленого вина из Грузии.

Кроме того, виноделы попросили власти установить квоту для отечественного вина в магазинах и заведениях общепита, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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