Обеспечение работы «суверенного Рунета» обойдется в 31 млрд рублей

Деньги предполагается направить на развитие целостности, устойчивости функционирования и безопасности российского сегмента интернета и сети связи общего пользования. Проект рассчитан на финансирование с 2022 по 2024 года включительно, каждый год будет выделяться около 10 миллиардов.

К 1 октября проект будет направлен на рассмотрение в Государственную думу. РБК отмечает, что примерно столько же бюджету стоило подключение операторов к системам блокировки запрещенного контента.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал учения по работе Рунета при отключении от глобальной сети. В Кремле эти действия считают актуальными.

