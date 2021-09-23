Обеспечение работы «суверенного Рунета» обойдется в 31 млрд рублей
На обеспечение работы «суверенного Рунета» может быть потрачено около 31 миллиарда рублей из бюджета. Это следует из одобренного правительством проекта закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
Деньги предполагается направить на развитие целостности, устойчивости функционирования и безопасности российского сегмента интернета и сети связи общего пользования. Проект рассчитан на финансирование с 2022 по 2024 года включительно, каждый год будет выделяться около 10 миллиардов.
К 1 октября проект будет направлен на рассмотрение в Государственную думу. РБК отмечает, что примерно столько же бюджету стоило подключение операторов к системам блокировки запрещенного контента.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал учения по работе Рунета при отключении от глобальной сети. В Кремле эти действия считают актуальными.
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