Песков прокомментировал учения по работе Рунета при отключении от глобальной сети
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в век санкционной политики нужно быть готовым ко всему, сообщает ТАСС.
По его словам, в Кремле знают об учениях по работе Рунета при отключении от глобальной сети и считают их актуальными, однако об их результатах лучше спросить у Роскомнадзора и Минсвязи.
«Мы также живем с вами в век, когда многие страны являются апологетами санкционной политики, политики рестрикций. Инструментарий этой политики является абсолютно непредсказуемым, поэтому нужно быть готовым ко всему», - сказал представитель Кремля.
Песков добавил, что в настоящее время набирает обороты киберпреступность, при этом существует дефицит активного международного противодействия хакерам.
Ранее в России, в рамках учений по обеспечению устойчивого и безопасного функционирования интернета, была протестирована возможность физического отключения Рунета от глобальной сети, сообщает RT.
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