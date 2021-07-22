Песков прокомментировал учения по работе Рунета при отключении от глобальной сети

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в век санкционной политики нужно быть готовым ко всему, сообщает ТАСС.

По его словам, в Кремле знают об учениях по работе Рунета при отключении от глобальной сети и считают их актуальными, однако об их результатах лучше спросить у Роскомнадзора и Минсвязи.

«Мы также живем с вами в век, когда многие страны являются апологетами санкционной политики, политики рестрикций. Инструментарий этой политики является абсолютно непредсказуемым, поэтому нужно быть готовым ко всему», - сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что в настоящее время набирает обороты киберпреступность, при этом существует дефицит активного международного противодействия хакерам.

Ранее в России, в рамках учений по обеспечению устойчивого и безопасного функционирования интернета, была протестирована возможность физического отключения Рунета от глобальной сети, сообщает RT.

