Названы условия выдачи из ОАЭ задолжавшей 468 млн рублей блогера Тлиашиновой
При запросе Генпрокуратуры с доказательством вины Тлиашиновой ее могут экстрадировать в Россию из ОАЭ через год-два, заявила НСН адвокат Людмила Айвар.
ОАЭ могут выдать России задолжавшую 468 млн рублей бизнес-тренера Инну Тлиашинову через год-два, заявила НСН заслуженный адвокат России Людмила Айвар.
Тлиашинову ранее заочно арестовали по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств. В период с 2020 по 2022 годы она задолжала налоговой 431 миллион рублей, заработанный на продаже своих курсов. Прямо сейчас долг составляет 468 миллионов 675 тысяч 260 рублей. Сейчас блогер проживает в Дубае, она объявлена в международный розыск.
«Власти России и Объединенных Арабских Эмиратов подписали соглашение о выдаче граждан, обвиняемых в совершении преступлений. Выдача возможна при соблюдении определенных условий. Эти условия включают следующее: лицо должно быть гражданином России и не иметь гражданства ОАЭ, преступление должно быть уголовно наказуемым. Также необходим запрос от Генпрокуратуры, к которому приложены все доказательства причастности и обоснованности предъявленного обвинения. ОАЭ проверяют эти документы. Это судебная процедура, в которой активно участвуют адвокаты. Процесс может быть приостановлен или в нем может быть отказано, если человек получает политическое убежище в ОАЭ. В таком случае вопрос о выдаче не рассматривается», - пояснила адвокат.
Затем отдельно может быть рассмотрен вопрос экстрадиции имеющей проблемы с налоговыми органами россиянки.
«Кроме того, если наказание, которое грозит лицу, превышает один год лишения свободы, рассматривается вопрос об экстрадиции. Должны быть основания для выдачи. После задержания по красному уведомлению Интерпола дело рассматривается в суде, который проверяет наличие оснований для выдачи, соблюдение прав человека в РФ и соответствие нормам международного права. Через определенный промежуток времени, возможно, год-два или больше, ОАЭ могут выдать человека. Могут быть использованы различные юридические уловки и механизмы, чтобы затянуть выдачу или предотвратить её совсем», - добавила Айвар.
В случае, если Тлиашинова добровольно вернется в Россию, то из аэропорта сразу попадет в СИЗО. Рассчитывать же на смягчение наказания не стоит.
«Как только она приедет в Россию, её сразу задержат на границе. Поскольку она находилась за пределами РФ, следствие может расценить это как попытку скрыться от правосудия, что повлияет на избрание меры пресечения. Несмотря на попытки Верховного суда либерализовать меру пресечения и не сажать в СИЗО женщин с малолетними детьми и женщин, обвиняемых в экономических преступлениях, известны случаи, когда заключали под стражу даже беременных женщин. На назначение наказания это не повлияет, так как следствие будет утверждать, что она умышленно скрывалась за границей, чтобы избежать уголовной ответственности. Приехать и заявить, что она вернулась, чтобы предстать перед правосудием и очистить своё имя или заплатить неуплаченные налоги, штрафы и пени, не сработает. Возможно, срок наказания будет уменьшен на полгода», - рассказала юрист.
Мосгорсуд ранее подтвердил решение о продлении срока домашнего ареста для блогера Валерии Чекалины и ее бывшего супруга Артема, а также для Романа Вишняка, соучредителя фирмы Чекалина. Все трое фигурантов остаются под арестом до 26 мая по делу о незаконном выводе более 250 миллионов рублей из России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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