Затем отдельно может быть рассмотрен вопрос экстрадиции имеющей проблемы с налоговыми органами россиянки.

«Кроме того, если наказание, которое грозит лицу, превышает один год лишения свободы, рассматривается вопрос об экстрадиции. Должны быть основания для выдачи. После задержания по красному уведомлению Интерпола дело рассматривается в суде, который проверяет наличие оснований для выдачи, соблюдение прав человека в РФ и соответствие нормам международного права. Через определенный промежуток времени, возможно, год-два или больше, ОАЭ могут выдать человека. Могут быть использованы различные юридические уловки и механизмы, чтобы затянуть выдачу или предотвратить её совсем», - добавила Айвар.

В случае, если Тлиашинова добровольно вернется в Россию, то из аэропорта сразу попадет в СИЗО. Рассчитывать же на смягчение наказания не стоит.

«Как только она приедет в Россию, её сразу задержат на границе. Поскольку она находилась за пределами РФ, следствие может расценить это как попытку скрыться от правосудия, что повлияет на избрание меры пресечения. Несмотря на попытки Верховного суда либерализовать меру пресечения и не сажать в СИЗО женщин с малолетними детьми и женщин, обвиняемых в экономических преступлениях, известны случаи, когда заключали под стражу даже беременных женщин. На назначение наказания это не повлияет, так как следствие будет утверждать, что она умышленно скрывалась за границей, чтобы избежать уголовной ответственности. Приехать и заявить, что она вернулась, чтобы предстать перед правосудием и очистить своё имя или заплатить неуплаченные налоги, штрафы и пени, не сработает. Возможно, срок наказания будет уменьшен на полгода», - рассказала юрист.

Мосгорсуд ранее подтвердил решение о продлении срока домашнего ареста для блогера Валерии Чекалины и ее бывшего супруга Артема, а также для Романа Вишняка, соучредителя фирмы Чекалина. Все трое фигурантов остаются под арестом до 26 мая по делу о незаконном выводе более 250 миллионов рублей из России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

