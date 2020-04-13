В марте банки выдали рекордный объем кредитов россиянам

Объем кредитов, выданных банками в течение марта россиянам, составил рекордные 920,6 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику рынка розничных банковских услуг Frank RG.

Отмечается, что в марте таких объемов не наблюдалось за всю историю наблюдений – с 2013 года. Аналитика заявили, что мартовский объем сопоставим с пиковым декабрем, когда традиционно растет спрос на кредиты. В частности, в декабре прошлого года их объем составил 962 млрд рублей.

В сравнении с февралем текущего года прирост по выдаче розничных кредитов составил 22%. Как отмечает издание, в банках этот ажиотаж объяснили тем, что клиенты могут ожидать повышения ставок по кредитам или из-за боязни отказа в кредите в будущем.

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