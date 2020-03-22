Новак соберет на совещание глав нефтяных компаний 23 марта

Глава Минэнерго России Александр Новак встретится на совещании с главами российских нефтяных компаний в понедельник, 23 марта.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на два источника, знакомых с предстоящими планами.

Уточняется, что участники совещания обсудят положение дел на мировом рынке нефти.

Отмечается, что встреча пройдет при личном участии руководителей.