Новак соберет на совещание глав нефтяных компаний 23 марта

Глава Минэнерго России Александр Новак встретится на совещании с главами российских нефтяных компаний в понедельник, 23 марта.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на два источника, знакомых с предстоящими планами.

Уточняется, что участники совещания обсудят положение дел на мировом рынке нефти.

Отмечается, что встреча пройдет при личном участии руководителей.

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Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН объяснил поведение России в сделке ОПЕК+ и назвал сроки новых переговоров.

«Мы не исключаем дальнейших переговоров. Для России ситуация не комфортная – цены на нефть очень низкие. Для всех. Все готовы усесться за стол переговоров. Более вероятно, что это произойдет в июне, потому что невозможно сейчас невозможно посчитать квоты с учетом падения спроса в Европе, восстановления Китая, обстановки с реализацией американских сланцевых проектов. Все это будет известно к июню. Поэтом, думаю, в начале второго полугодия мы сядем за стол переговоров по квотам на второе полугодие, когда основные параметры уже будут понятны и определены», - заявил Игорь Юшков.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
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