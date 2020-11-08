Новак оценил программу газификации России в 1,9 трлн рублей

Он пояснил, что наиболее дорогостоящей статьей программы является строительство магистральной инфраструктуры, межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов и газопроводов вводов. Новак уточнил, что «в настоящее время рассматриваются дополнительные источники финансирования.

Одновременно Минэнерго предлагает снизить стоимость строительства малотоннажных заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ) на 32%.

«Рассчитываем, что в ближайшей перспективе СПГ-заводы появятся в Ленинградской области (Балтийский СПГ), Томской области и других регионах страны», - заявил Новак.

Ранее замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов рассказал НСН, как в ситуации кризиса даже небольшой рост тарифов на газ оказывается чувствительным для населения.

«Мы находимся в середине списка по объемам газа, который может купить среднестатистический россиянин на свою зарплату. Мы живем в условиях фактически регулируемых цен: “Газпром” не может продавать газ ниже экономически обоснованных цен, но и выше тоже. Мы в среднем за прошедшие 10 лет платили газ в два-три раза меньше, чем внешние потребители», - пояснил Фролов.

