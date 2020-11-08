Новак оценил программу газификации России в 1,9 трлн рублей
Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что на газификацию России требуется почти в 2 трлн рублей. Это потребует не только инвестиций «Газпрома», но и дополнительных источников финансирования. Статью Новака опубликовал журнал «Энергетическая политика».
«Всего, по предварительным расчетам "Газпрома", для реализации программ газификации потребуется порядка 1,915 трлн рублей. Безусловно, это внушительная сумма, но критически важно обеспечить необходимые источники для финансирования, так как газификация - одна из основных социальных задач страны. В этой связи, по нашему мнению, только средствами "Газпрома" в данной ситуации не обойтись», - заявил министр.
Он пояснил, что наиболее дорогостоящей статьей программы является строительство магистральной инфраструктуры, межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов и газопроводов вводов. Новак уточнил, что «в настоящее время рассматриваются дополнительные источники финансирования.
Одновременно Минэнерго предлагает снизить стоимость строительства малотоннажных заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ) на 32%.
«Рассчитываем, что в ближайшей перспективе СПГ-заводы появятся в Ленинградской области (Балтийский СПГ), Томской области и других регионах страны», - заявил Новак.
Ранее замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов рассказал НСН, как в ситуации кризиса даже небольшой рост тарифов на газ оказывается чувствительным для населения.
«Мы находимся в середине списка по объемам газа, который может купить среднестатистический россиянин на свою зарплату. Мы живем в условиях фактически регулируемых цен: “Газпром” не может продавать газ ниже экономически обоснованных цен, но и выше тоже. Мы в среднем за прошедшие 10 лет платили газ в два-три раза меньше, чем внешние потребители», - пояснил Фролов.
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