Новак: К июню Россия урежет добычу нефти до 9 млн баррелей в сутки

Он отметил, что к июню производство «черного золота» в РФ снизится до 9 млн баррелей в сутки. По словам Новака, в апреле сокращение добычи нефти составит 350 тысяч баррелей в сутки, экспорта – 121 тысячу баррелей в сутки.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в разговоре с НСН отметил, что на Индию и Китай приходится сегодня более 80% экспорта российской нефти, а реальная скидка при этом не превышает 10 долларов, передает «Радиоточка НСН».

