Новак: К июню Россия урежет добычу нефти до 9 млн баррелей в сутки
Россия продолжит сокращать добычу нефти в рамках обязательств перед ОПЕК+. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.
Он отметил, что к июню производство «черного золота» в РФ снизится до 9 млн баррелей в сутки. По словам Новака, в апреле сокращение добычи нефти составит 350 тысяч баррелей в сутки, экспорта – 121 тысячу баррелей в сутки.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в разговоре с НСН отметил, что на Индию и Китай приходится сегодня более 80% экспорта российской нефти, а реальная скидка при этом не превышает 10 долларов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Новак: К июню Россия урежет добычу нефти до 9 млн баррелей в сутки
- Столтенберг: НАТО не обсуждает ввод контингента на Украину
- Продолжению «Джокера» ограничат возрастную аудиторию
- «Локомотив» вылетел из Кубка России по футболу
- СМИ: В Москве госпитализировали женщину после падения дерева на ее автомобиль
- В кабмине РФ заявили об угрозе урожаю из-за возможного жаркого лета
- Минпромторг: Продажи автомобилей в РФ могут составить 1,3 млн штук в 2024 году
- «Только пленные»: Милонов заявил, что россиянам не нужно ничего американского
- Акции Сбера обновили максимум с января 2022 года на заявлении Мишустина
- Кравцов заявил, что меры безопасности в летних лагерях будут усилены
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru