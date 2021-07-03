Новак: Бесплатный газ могут подвести к 3-4 млн домовладений
Около 3-4 млн домовладений смогу бесплатно подключиться к газу благодаря подписанным президентом России поправкам в закон о газоснабжении. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-1».
«По нашей оценке, это может коснуться порядка 3-4 млн домовладений. Сейчас ведется активная работа по реализации. Уже принят по инициативе "Единой России" федеральный закон о газоснабжении, председателем правительства подписана дорожная карта по реализации задачи, поставленной президентом», - заявил Новак.
Вице-премьер напомнил, что ответственность за подключение газа к домовладению будет нести единый региональный оператор. В нормативную базу сейчас вносятся необходимые изменения, отметил Новак.
«Жителям надо будет только оплачивать строительство и прокладку газопровода внутри участка, а также приобрести необходимое оборудование», - пояснил он.
Ранее президент России Владимир Путин разъяснил, какая часть газификации домовладений россиян будет осуществляться за счет государства, а какая – за счет собственников.
«От магистральной трубы до домовладения труба должна быть проложена бесплатно - или за счет «Газпрома», или за счет организаций, которые руководят этим хозяйством в республиках. До забора – бесплатно. Все, что внутри домовладения, – за деньги собственника», - уточнил он в среду в ходе Прямой линии.
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