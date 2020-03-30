Норвегия поможет обвалить цены на нефть еще сильнее

Как сообщает Bloomberg, компания Equinor начала добычу на этом участке в ноябре прошлого года. Летом 2020 года объемы добычи должны были выйти на уровень 440 тысяч баррелей ежесуточно, а после 2022 года - 660 тысяч баррелей.



Однако, по последним данным, уже к маю2020 года компания будет добывать 470 тысяч баррелей. По оценке агентства, такой рост на фоне переизбытка предложений на мировом рынке только усугубит ситуацию на рынке.



Ранее стало известно, что цена на нефть российской марки Urals упала до уровня 1999 года — на прошлой неделе за нее давали 16,2 доллара за баррель.



Цены на нефть рухнули вниз после провала сделки ОПЕК+ по снижению добычи, а также снижения потребления нефтепродуктов на фоне пандемии коронавируса по всему миру.



Кроме того, Саудовская Аравия и ряд ближневосточных стран объявили о намерении существенно нарастить добычу нефти.

