Пакистан намерен закупить пшеницу у России
Пакистан планирует закупить у России пшеницу. Об этом заявил посол Пакистана в Москве Шафкат Али Хан в интервью ТАСС.
«Технические эксперты уже это обсуждают. Мы хотим купить у России пшеницу», - указал дипломат, отвечая на вопрос о договоренностях относительно поставок пшеницы из РФ в столкнувшийся с угрозой нехватки продовольствия Пакистан.
Посол напомнил, что в прошлом году Исламабад также закупил много пшеницы у Москвы, кроме того, министерства сельского хозяйства двух стран подписали всеобъемлющее соглашение.
«Обычно Пакистан обеспечивает себя продовольствием, но временами случаются нехватки. Россия стала новым поставщиком для нас, раньше это были другие страны», — отметил Али Хан.
Дипломат добавил, что Пакистан рассматривает РФ как долгосрочного и стабильного партнера по поставкам продовольствия.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия после отказа Европы от сотрудничества готова перенаправить нефть и ее производные в том числе в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, среди которых назвал Пакистан, напоминает РИА ФАН. Кроме того, в сентябре президент РФ Владимир Путин заявлял о возможности поставок трубного газа из России в Пакистан, отмечает телеканал «360».
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