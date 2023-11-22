«Никакого сговора!»: Депутату Хамзаеву объяснили цены на презервативы

Цены на презервативы в России выросли всего на 5-10% и не скачут в отличие от цен на гречку, сказал в эфире НСН Максимилиан Лапин, перечислив при этом хорошие российские бренды.

Основатель сети магазинов «Розовый кролик» Максимилиан Лапин в интервью НСН отверг версию картельного сговора производителей презервативов, похвалив при этом отечественные бренды.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев ранее обнаружил, что в российских аптеках почти нет отечественных презервативов, при этом цена пачки из трех штук превысила 300 рублей. Он призвал ФАС разобраться с ростом цен на презервативы, допустив возможность картельного сговора на этом рынке.

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«Презервативы подорожали примерно на 5-10%. В основном это произошло из-за изменения курса валют, так как некоторые составляющие закупаются за рубежом. Ни о каком сговоре не может быть и речи, так как рост цен минимален. Дистрибьюторы не поднимают цену, а наоборот стараются ее удержать. У нас нет такого, как в других индустриях. Мы видим, как все подорожало чуть ли не в два и более раза, продукты, например, та же, гречка. А в категории "презервативы" все держат цену на прежнем уровне», - сказал Лапин.

По его словам, санкции почти не повлияли на российский рынок презервативов, при этом и отечественные бренды хороши.

«Санкции на наш рынок особо не повлияли, все иностранные бренды представлены. Весь товар есть на полках, в аптеках и маркетплейсах. Что касается качества презервативов: есть российские бренды, - их немного, – "Гусарские", "Torex", "In Time", "Гладиатор", наши презервативы "Разовый кролик". Мы стараемся делать качественную продукцию. У нас качественный латекс, используется качественная смазка, комфортные и оптимальные размеры», - указал эксперт.

При этом Лапин объяснил, как отличить некачественные презервативы.

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«Качество презерватива в основном зависит от смазки. При производстве дешевых презервативов в основном используют дешевый латекс и смазку. Смазка у них скатывается и высыхает, что не есть хорошо. Если отечественные производства будут использовать такое сырье и технологии, то это будут дешевые презервативы, но вредные для здоровья наших покупателей. Этого нельзя допустить. Мы будем только рады развитию российского производства и максимальному импортозамещению, но на данном этапе эти области требуют поддержки и внимания», - заключил собеседник НСН.

Ранее Максимилиан Лапин рассказал Telegram-канал «Радиоточка НСН», сколько стоят в России секс-игрушки и почему они подорожали.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
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