«Никакого сговора!»: Депутату Хамзаеву объяснили цены на презервативы

«Презервативы подорожали примерно на 5-10%. В основном это произошло из-за изменения курса валют, так как некоторые составляющие закупаются за рубежом. Ни о каком сговоре не может быть и речи, так как рост цен минимален. Дистрибьюторы не поднимают цену, а наоборот стараются ее удержать. У нас нет такого, как в других индустриях. Мы видим, как все подорожало чуть ли не в два и более раза, продукты, например, та же, гречка. А в категории "презервативы" все держат цену на прежнем уровне», - сказал Лапин.

По его словам, санкции почти не повлияли на российский рынок презервативов, при этом и отечественные бренды хороши.

«Санкции на наш рынок особо не повлияли, все иностранные бренды представлены. Весь товар есть на полках, в аптеках и маркетплейсах. Что касается качества презервативов: есть российские бренды, - их немного, – "Гусарские", "Torex", "In Time", "Гладиатор", наши презервативы "Разовый кролик". Мы стараемся делать качественную продукцию. У нас качественный латекс, используется качественная смазка, комфортные и оптимальные размеры», - указал эксперт.

При этом Лапин объяснил, как отличить некачественные презервативы.