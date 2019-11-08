Нефтяники пожаловались Путину на Силуанова

8 ноября 201910:41

Крупнейшие нефтяные компании России намереваются обратиться к президенту страны Владимиру Путину с жалобой на предложение Минфина о введении налога на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ), пишет Ura.ru. Свое недовольство введение налога, в частности, высказали «Роснефть» и «Газпром нефть».

Предложение Минфина о новом налоге для нефтяников было озвучено в рамках поисков источников компенсации государственному бюджету России 60 миллиардов рублей в год, которые выпадают из-за налоговых льгот для «Роснефти» и «Газпром нефти». За счет введения налога на добычу ПНГ Минфин предполагает получать 30 миллиадров рублей ежегодно.

Рассудит Путин. Почему Минфин грозит повысить налоги нефтяникам

Сами нефтяные гиганты считают такой налог нелогичным и резко критикую его. «Введение нового налога фактически приведет к „многократному налогообложению одних и тех же объемов [добытой нефти]“, а сами объемы добычи снизятся. Законопроект окажет негативный эффект на всю отрасль», — говорится в обращении.

Нефтяники призывают президента Путина «поставить крест» на инициативе Министерства финансов. К числу подписавших обращение также готовы присоединиться руководители «Русснефти», ЛУКОЙЛа и «Сургутнефтегаза».

Эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев в эфире НСН ранее назвал бессмысленными действия Минфина по возвращению недостающих средств из-за льгот нефтяникам. «Совершенно бессмысленные расчеты Минфина, которые были приведены по поводу потерь бюджета, они опубликованы и общеизвестны. Там речь о расчетах налогов, которые правительство недополучит в том случае, если будут реализованы проекты. Сейчас бюджет ничего от этого не получает, потому что эти проекты просто не реализованы. Это эфемерные бессмысленные расчеты, но, тем не менее, они есть. Я так понимаю, что руководство страны в данный момент берет определенный тайм-аут, чтобы окончательно разобраться в этом вопросе: либо перейти полностью к налогообложению по финансовому результату, либо продолжить систему льгот. Что они решат – я не знаю. Надо сказать, что не все решения нашего правительства – разумные и полезные. Даже больше скажу, большинство решений нашего правительства наносят вред нашей экономике, поэтому она у нас не развивается. Ярким примером является фиксация цен на бензин и дизельное топливо при одновременном повышении налогов на них с 1 января этого года. Это привело к тому, что были свернуты все проекты новых заводов, заморожены реконструкции полностью и в настоящий момент мы находимся на грани бензинового кризиса. Такие идиотские решения у нас принимаются во всех отраслях экономики и постоянно, поэтому я очень боюсь, что в области нефтедобычи может быть принято какое-то дурацкое решение», - заключил Танкаев.

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ФОТО: Игорь Сечин. Фото с сайта crimsonalter - LiveJournal.
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