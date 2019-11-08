Нефтяники пожаловались Путину на Силуанова

Сами нефтяные гиганты считают такой налог нелогичным и резко критикую его. «Введение нового налога фактически приведет к „многократному налогообложению одних и тех же объемов [добытой нефти]“, а сами объемы добычи снизятся. Законопроект окажет негативный эффект на всю отрасль», — говорится в обращении.

Нефтяники призывают президента Путина «поставить крест» на инициативе Министерства финансов. К числу подписавших обращение также готовы присоединиться руководители «Русснефти», ЛУКОЙЛа и «Сургутнефтегаза».

Эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев в эфире НСН ранее назвал бессмысленными действия Минфина по возвращению недостающих средств из-за льгот нефтяникам. «Совершенно бессмысленные расчеты Минфина, которые были приведены по поводу потерь бюджета, они опубликованы и общеизвестны. Там речь о расчетах налогов, которые правительство недополучит в том случае, если будут реализованы проекты. Сейчас бюджет ничего от этого не получает, потому что эти проекты просто не реализованы. Это эфемерные бессмысленные расчеты, но, тем не менее, они есть. Я так понимаю, что руководство страны в данный момент берет определенный тайм-аут, чтобы окончательно разобраться в этом вопросе: либо перейти полностью к налогообложению по финансовому результату, либо продолжить систему льгот. Что они решат – я не знаю. Надо сказать, что не все решения нашего правительства – разумные и полезные. Даже больше скажу, большинство решений нашего правительства наносят вред нашей экономике, поэтому она у нас не развивается. Ярким примером является фиксация цен на бензин и дизельное топливо при одновременном повышении налогов на них с 1 января этого года. Это привело к тому, что были свернуты все проекты новых заводов, заморожены реконструкции полностью и в настоящий момент мы находимся на грани бензинового кризиса. Такие идиотские решения у нас принимаются во всех отраслях экономики и постоянно, поэтому я очень боюсь, что в области нефтедобычи может быть принято какое-то дурацкое решение», - заключил Танкаев.

