НБКИ: Выдача кредитных карт в августе сократилась на 6,9%

Банки в августе выдали россиянам 2,03 млн новых кредитных карт, показатель на 6,9% меньше, чем в июле. Такие данные приводятся в обзоре Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Отмечается, что в июле россияне оформили 2,18 млн кредиток. Согласно данным, объем лимитов по картам в августе также уменьшился и составил 214,3 млрд рублей против 234,7 млрд рублей месяцем ранее.

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Указывается, что активнее всего кредитки в августе брали жители Москвы и Подмосковья — 144,9 тысяч и 112,8 тысяч соответственно. В топ-5 регионов по объему выдачи кредитных карт в августе также вошли Ростовская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Ранее председатель Совета Союза Микрофинансовых Организаций «Микрофинансирование и Развитие» Эльман Мехтиев в разговоре с НСН заявил, что банкам стоит запретить выдавать кредиты под залог недвижимости клиентам с долговой нагрузкой выше 50%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москва
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